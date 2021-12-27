Поступило предложение распространить действие «Пушкинской карты» на всех россиян

Поступило предложение распространить действие &#171;Пушкинской карты&#187; на всех россиян
Поступило предложение распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян. Фото: скриншот сайта госуслуг

В Госдуме предложили распространить действие «Пушкинской карты» на всех жителей России.

В связи с пандемией депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести разрешение использовать «Пушкинскую карту» всем россиянам. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я считаю, что сейчас наша задача — максимально наполнить наши музеи, не китайскими туристами, а нашими, отечественными. То есть, сделать так, чтобы люди имели некий ваучер на то, чтобы пойти в пандемию и посетить музеи», — отметил Милонов.

По мнению депутата, такая мера будет актуальна в период пандемии, что связано с опустением залов театров и музеев, а также с нестабильным финансовым положением жителей России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице появится Музей истории и археологии города. Над концепцией учреждения трудятся специалисты Министерства культуры и Газпрома.

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