Поступило предложение распространить действие «Пушкинской карты» на всех россиян

В Госдуме предложили распространить действие «Пушкинской карты» на всех жителей России.

В связи с пандемией депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести разрешение использовать «Пушкинскую карту» всем россиянам. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я считаю, что сейчас наша задача — максимально наполнить наши музеи, не китайскими туристами, а нашими, отечественными. То есть, сделать так, чтобы люди имели некий ваучер на то, чтобы пойти в пандемию и посетить музеи», — отметил Милонов.

По мнению депутата, такая мера будет актуальна в период пандемии, что связано с опустением залов театров и музеев, а также с нестабильным финансовым положением жителей России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице появится Музей истории и археологии города. Над концепцией учреждения трудятся специалисты Министерства культуры и Газпрома.