Минфин РФ заявил, что Россия намерена платить по госдолгу в рублях

Минфин РФ заявил, что Россия намерена платить по госдолгу в рублях. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Минфин РФ заявил, что Россия намерена платить по госдолгу в рублях. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российская Федерация не собирается прекращать оплачивать госдолг в рублях, заявили в Министерстве финансов страны.

Соответствующее решение было принято после того, как США отказались продлить лицензию, позволяющую осуществлять платежи по госдолгу в валюте. Об этом сообщает пресс-служба Минфин РФ.

Отмечается, что отказ в продлении лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, поэтому выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» «в качестве платежного агента», заметили в ведомстве.

По мнению Минфина, из-за позиции Вашингтона ущемляются права иностранных инвесторов, которые вложились в российские долговые инструменты. Решение Минфина США о прекращении действия лицензии, позволяющей России проводить выплаты в долларах, вступило в силу утром 25 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Россия в апреле исполнила обязательства по двум выпускам евробондов в рублях — «Россия-2022» и «Россия-2042». Общая сумма выплат в пересчете на доллары составила 649,2 млн.