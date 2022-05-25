На «Северной верфи» в Петербурге на воду спустили траулер-процессор «Капитан Брейхман»

Сегодня, 25 мая, в Северной столице на воду спустился траулер-процессор «Капитан Брейхман» со внушительными параметрами.

Само по себе судно 80 метров в длину, 16 в ширину со скоростью 15 узлов и водоизмещением пять с половиной тысяч тонн. Траулер-процессор «Капитан Брейхман» предназначен для рыбной ловли и производства морепродуктов. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург». Судну дали имя в честь заслуженного работника рыбного хозяйства России Льва Брейхмана, который много лет отдал мурманскому флоту.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик заметил, что спуском на воду такого корабля вносится вклад не только в мощь отечественных технологий, но и в обеспечение продовольственной безопасности России.

Перед спуском на воду на «Северной верфи» траулер-процессор освятили, а после этого о борт по традиции разбили бутылку шампанского. Впереди у траулера так называемые достроечные работы, в частности, монтаж оборудования для переработки рыбы. Сдать судно заказчику планируют в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году, на петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» состоится закладка двух неатомных подводных лодок.