ОСК подтвердили, что на 2022 год в Петербурге запланирована закладка неатомных подводных лодок

ОСК подтвердили, что на 2022 год в Петербурге запланирована закладка неатомных подводных лодок. Фото: admship.ru

ОСК подтвердили, что на 2022 год в Петербурге запланирована закладка неатомных подводных лодок. Фото: admship.ru

В текущем, 2022 году, на санкт-петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» состоится закладка двух неатомных подводных лодок.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) информацию о закладке двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» подтвердили. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы корпорации Алексея Рахманова.

«Сроки у нас сохраняются, закладка двух «Лад» будет в этом году», — заявил Рахманов.

Уточняется, что на предприятии для начала строительства все подготовлено, но точные даты закладки двух новых кораблей определит заказчик, которым является Министерство обороны России. Контракт с военным ведомством на постройку двух субмарин был заключен еще в июне 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 31 марта подлодку «Уфа» проекта «Варшавянка» спустили на воду. Торжественное мероприятие прошло на заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.