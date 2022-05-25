Жители Петербурга за неделю погасили долги по капремонту на 200 млн

Жители Петербурга за неделю погасили долги по капремонту на 200 млн. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Жители Петербурга за неделю погасили долги по капремонту на 200 млн. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

За первую неделю рассылки долговых квитанций «Фонд капитального ремонта Петербурга» собрал более 200 миллионов рублей.

Оказалось, что есть в городе есть большие проблемы, связанные со слабым информированием горожан о задолженности и несовершенством процесса оплаты. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

При этом рассылка долговых квитанций уже дала результаты. На сегодняшний день самое большое из всех погашений поступило от собственника на сумму 82 тысячи рублей.

Средства выплаченные фонду должны пойти на ремонт крыш, обновление фасадов, лифтов и инженерных систем многоквартирных домов Северной столицы.

В пресс-службе подчеркнули, что прием и обработка обращения собственников продолжается. Уже сейчас Фонд совместно с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП была разработана памятка по решению самых частых случаев обращений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 мая петербуржцам стали приходить уведомления о несуществующих в действительности долгах за капитальный ремонт.