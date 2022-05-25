В Росрыболовстве предупредили о возможном ограничении экспорта красной икры

По прогнозу Росрыболовства, в этом году ожидается ниже среднего вылов лосей в России, поэтому может быть ограничен экспорт красной икры.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предупредил, что ограничение на экспорт красной икры в этом году вполне возможны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Шестакова, для такого развития событий у организации есть все необходимые возможности и механизмы, и при необходимости цены будут скорректированы. Он подчеркнул, что дефицита икры не ожидается, так как и до этого при определенных, даже и не очень высоких, выловах все равно экспортировался достаточно большой объем. В случае, если объем вылова будет недостаточный для того объема экспорта, который был раньше, то будет принято решение об его ограничении, заключил глава Росрыболовства.

Также отмечается, что научно-исследовательские суда организации работают в районах подходов лососевых на нерест, поэтому к середине июня рыбаки будут иметь более точный прогноз по поводу вылова лосей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле Великобритания ввела запрет на импорт из России серебра, деревянных изделий и высококачественных продуктов, в том числе икру.