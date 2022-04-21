Британия запретила серебро и икру из России

Великобритания ввела запрет на импорт из России серебра, деревянных изделий и высококачественных продуктов, в том числе икру.

Как передает РИА Новости, новые санкции были объявлены сегодня. По данным департамента международной торговли, также будут увеличены тарифы на 35 процентных пунктов на товары из России и Белоруссии на сумму около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук.

Напомним, ранее Великобритания повысила тарифы на российские и белорусские товары, запретила импорт чугуна и стали, экспорт квантовых технологий, передовых материалов и предметов роскоши.

Кроме того, прекращена любая новая поддержка экспортного финансирования Великобритании для России и Белоруссии.