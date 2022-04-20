Глава Минфина РФ рассказал G20 о мировых последствиях санкций против России

Министр финансов России Антон Силуанов на встрече глав центробанков и министров финансов стран G20 предупредил о проблемах мировой экономики, возникших из-за антироссисйских санкций.

Как передает РИА Новости, по мнению Силуанова, ситуация в мировой экономике «значительно ухудшилась». Инфляция растет из-за слишком мягкой бюджетной и денежно-кредитной политики.

Глава Минфина России предупредил G20 о последствиях санкций против России. По его словам, это привело к инфляции и сформировало новые риски в экономике».

Кроме того, рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, по мнению Силуанова, по развивающимся странам.

Он призвал G20 отказаться от политизации диалога с Россией.