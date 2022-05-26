В снимаемой квартире Василеостровского района Петербурга нашли зарезанного гражданина

В снимаемой квартире Василеостровского района Петербурга нашли зарезанного гражданина
В снимаемой квартире Василеостровского района Петербурга нашли зарезанного гражданина. Фото: "Яндекс.Карты"

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в снимаемой квартире нашли зарезанного жителя Ярославской области. Сегодня, 26 мая, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вчера, 25 мая, от управляющей ТСЖ «Гаванская» в экстренные службы поступило сообщение, что в квартире дома 23, корпус 1 по улице Шевченко она обнаружила труп 57-летнего мужчины. Как стало известно Gazeta.SPB, погибший снимал указанную квартиру у пенсионера.

На мужчине были обнаружены колото-резаные раны правого бока, спины и шеи. На месте происшествия есть камера видеонаблюдения, поэтому уже направлен запрос на просмотр и изъятии видеозаписи. С места происшествия также изъяли следы рук, следы обуви, дверной замок с ключом и стеклянная бутылка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на улице Подвойского, 28, корпус 1 в собственном доме загадочно ушла из жизни пенсионерка.

Василеостровский район новости СПб убийство шевченко


 

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