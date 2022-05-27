Обширная циклоническая депрессия: в Петербурге 27 мая будут дожди и до плюс 14

Дождливый день ожидается в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день ожидается в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

К Петербургу приблизился циклон, по вине которого жителей города 27 мая ждет дождливая и прохладная погода.

Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня северную половину Европейской России, в том числе Петербург, накрыла обширная циклоническая депрессия. В таких условиях погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, а в течение дня петербуржцев ждут дожди.

На улице будет прохладно: воздух прогреется всего до +12…+14 градусов. В Ленобласти температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не изменится и по-прежнему будет намного ниже нормы: 746 мм ртутного столба.

В субботу потепления тоже можно не ждать, ожидаются дожди и холод.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторые мосты Петербурга в ночь на 29 мая будут разводиться не как обычно.