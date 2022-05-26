Некоторые мосты Петербурга в ночь на 29 мая будут разводиться не как обычно

Некоторые мосты Петербурга в ночь на 29 мая будут разводиться не как обычно
Некоторые мосты Петербурга в ночь на 29 мая будут разводиться не как обычно. Фото: пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест»

В ночь с 28 на 29 мая изменится график разводки некоторых мостов Северной столицы.

Как сообщают в пресс-службе «Мостотреста», в честь 319-летней годовщины со дня основания Санкт-Петербурга Дворцовый мост будет разведен в 00:00 под звуки классической музыки в исполнении симфонического оркестра «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело.

Изменение затронут и Благовещенский мост. Он будет разведён в 03:10, то есть первой разводки в 01:25 не будет. Троицкий мост разведется ровно в три часа ночи.

Остальные мосты пока должны сработать по уже утвержденному графику.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в разводке Благовещенского моста в Петербурга приняли участие актеры кинофильма «Брат». После прибытия на место заслуженной артистки Светланы Письмиченко, которая сыграла в «Брате» вагоновожатую, вся группа отправилась на Благовещенский мост.

ГБУ "Мостотрест" день города новости СПб разводка мостов


 

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