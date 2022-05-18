В ночь с 17 на 18 мая актеры кинофильма «Брат» разводили Благовещенский мост

В ночь с 17 на 18 мая актеры кинофильма "Брат" разводили Благовещенский мост. Фото: кадр из фильма "Брат"

В ночь с 17 на 18 мая актеры кинофильма "Брат" разводили Благовещенский мост. Фото: кадр из фильма "Брат"

Прошедшей ночью в разводке Благовещенского моста в Петербурга приняли участие актеры кинофильма «Брат «.

Кинокартина Алексея Балабанова состоялась ровно четверть века назад в Каннах, но интерес к ней до сих пор не угас. Актеры решили вновь собраться и вместе отправиться на экскурсию в Северной столице. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Алексей Севастьянов, который сейчас является депутатом областного собрания во Пскове, в Петербурге рэкетир из группировки Круглого. В одном кругу и сам шеф, и бандит по кличке Утюг. После прибытия на место заслуженной артистки Светланы Письмиченко, которая сыграла в «Брате» вагоновожатую, вся группа отправилась на Благовещенский мост.

Выяснилось, что исполнитель роли Круглого внутри Благовещенского моста оказался впервые, но вот Дворцовый уже разводил в День кино. Начальник бригады Благовещенского моста провел актерам инструктаж, а после уже можно было принять участие в его разводке.

«Я предлагаю вспомнить всех наших участников фильма замечательного которые есть, которых нет. Вспомнить их и посвятить им этот подъем», – подчеркнула Светлана Письмиченко.

В завершении программы актеры сделали групповое фото на фоне поднимающихся пролетов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что киностудия «Ленфильм» предложил вновь показать свои фильмы из «золотой коллекции» в российских кинотеатрах.