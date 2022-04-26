Киностудия «Ленфильм» предложила фильмы для повторного проката

«Ленфильм» предложил вновь показать свои фильмы из «золотой коллекции» в российских кинотеатрах.
Как сообщает пресс-служба «Ленфильма», киностудия уже подготовила к повторному прокату многие ленты из «золотой коллекции». Среди прочего, предлагается показать картины «Двенадцатая ночь», «Полосатый рейс», «Старик Хоттабыч», «Долгая счастливая жизнь» и другие.
Кроме того, «Ленфильм» планирует показать на больших экранах свои малоизвестные фильмы, прокат которых был ограничен. «Возможно, это шанс для незаслуженно забытых лент найти своего зрителя», — заявили в пресс-службе.
Список для повторного проката составлялся с учетом мнения интернет-пользователей и экспертов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что киностудия «Ленфильм» отдала долг Фонду кино в размере 51 млн рублей, передает пресс-служба студии.