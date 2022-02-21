51 млн рублей: «Ленфильм» отдал долг Фонду кино

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Денежные средства были выделены для киностудии, чтобы снять два детектива на историческую тему.

Киностудия «Ленфильм» отдала долг Фонду кино в размере 51 млн рублей, передает пресс-служба студии.

В кинокомпании сообщили, что средства выделяли для поддержки фильмов «Контрибуция». Режиссером этого фильма выступил Сергей Снежкин, а также картины «Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина.

Кинофильм «Контрибуция» является историческим детективом. Действия разворачиваются в 1918 году в Перми во время Гражданской войны. Картина взяла «Золотую ладью» на кинофестивале «Окно в Европу».

Фильм «Три дня до весны» также детектив. Зритель попадает в 1942 год, когда в Ленинграде начинаются самые тяжелые дни. Режиссера консультировали ветеран специальных служб России Борис Пидемский, а также участник операции альпинистов по маскировке шпилей Ленинграда – Михаил Бобров.

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