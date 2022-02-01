Вышел трейлер драмы «Воланд» по роману Михаила Булгакова

Вышел первый трейлер новой экранизации романа «Мастер и Маргарита». Фото: скриншот Instagram

Вышел первый трейлер новой экранизации романа «Мастер и Маргарита». Фото: скриншот Instagram

Опубликован первый трейлер новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. Ролик по фильму «Воланд» появился на YouTube-канале студии Universal Pictures.

Вместе с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым сыграет немецкий актер Аугуст Диль. Он исполнит роль дьявола. Диль является лауреатом премии Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в игровом кино за фильм «Бесславные ублюдки».

Главную роль исполнил немецкий актер Аугуст Диль, известный по картине режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».

В актерский состав также вошли Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Марат Башаров и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Каннском фестивале представили российский фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».