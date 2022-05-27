Банковские мошенники пообещали взорвать все школы Петербурга после неудачной попытки обмана

В Петербурге сотрудникам полиции пришлось осмотреть все городские школы после угрозы мошенников взорвать их.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в полицию обратилась жительница Петербурга. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные «сотрудники службы безопасности банка». Мошенники пытались узнать ее личные данные, но женщина сразу почувствовала неладное и отказалась что-либо им называть. Неизвестные, по всей видимости, обиделись и пригрозили взорвать все школы Петербурга.

Правоохранители восприняли угрозу всерьез и осмотрели все 566 городских школ. Руководство 19 учебных заведений решило на всякий случай эвакуировать школьников и сотрудников, всего на улицу было выведено 326 человек.

По итогам проверок ни в одной школе никаких подозрительных предметов не нашли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у подростка в Петербурге под угрозой ножа отобрали велосипед, полиция задержала младшеклассников.