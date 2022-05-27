У подростка в Петербурге под угрозой ножа отобрали велосипед, полиция задержала младшеклассников

У школьника под угрозой ножа отобрали велосипед BMX. Фото: unsplash

У школьника под угрозой ножа отобрали велосипед BMX. Фото: unsplash

За разбойное нападение на подростка в Невском районе задержали учеников второго, четвертого и шестого класса.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в дежурную часть обратилась мать пострадавшего. Она сообщила, что на ее 13-летнего сына напала группа подростков, которые под угрозой ножа отобрали его велосипед BMX. Сам мальчик пояснил, что нападавших было трое, а сам инцидент произошел у дома на Дальневосточном проспекте.

По горячим следам правоохранители задержали трех мальчиков: второклассника, четвероклассника и шестиклассника. После опроса детей передали родителям под обязательство.

Велосипед за 27 тысяч рублей пока не нашли.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодой безработный тяжело избил мужчину на севере Петербурга.