Молодой безработный тяжело избил мужчину на севере Петербурга

Полиция разбирается в обстоятельствах драки на севере Петербурга, после которой госпитализировал 36-летнего мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 26 мая в полицию позвонил очевидец, который сообщил о шумной компании и драке в сквере у дома на Тихорецком проспекте, 16.

Вместе с правоохранителями к месту инцидента подъехали медики, которые забрали в больницу избитого мужчину. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и алкогольное опьянение. Из-за тяжелого состояния опросить пострадавшего пока не получилось.

Полицейские на месте задержали трех мужчин в возрасте от 22 до 30 лет. Во время опроса в отделе выяснилось, что пострадавшего избил самый младший из них. Он напал на мужчину с кулаками во время внезапной ссоры на почве неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что житель Мурино попал в реанимацию после ножевого от неизвестного.