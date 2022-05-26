Житель Мурино попал в реанимацию после ножевого от неизвестного

Житель Мурино попал в реанимацию после ножевого от неизвестного. Фото: pixabay.

Житель Мурино попал в реанимацию после ножевого от неизвестного. Фото: pixabay.

Во Всеволожском районе Ленинградской области житель Мурино был госпитализирован в Токсовскую больницу с ножевым ранением живота.

В ночь с 24 на 25 мая в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что у дома 14, корпус 5 по Петровскому бульвару ножевое ранение. Как стало известно Gazeta.SPB, позже в больнице пострадавшему мужчине диагностировали колото-резаное проникающие ранением брюшной полости.

Выяснилось, что около 22:45 неизвестный мужчина в результате вспыхнувшего конфликта ударил ножом в живот гражданина 1993 года рождения. В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, он был помещен в реанимацию.

В среду, 25 мая, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 13:00 в Центральном районе Петербурга произошел конфликт между двумя опьяненными мужчинами вспыхнул конфликт, после чего один из них ножом вспорол брюшную стенку другого.