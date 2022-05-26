С Пушкинской улицы в Мариинскую больницу госпитализирован мужчина со вспоротым животом

С Пушкинской улицы в Мариинскую больницу госпитализирован мужчина со вспоротым животом. Фото: Baltphoto

С Пушкинской улицы в Мариинскую больницу госпитализирован мужчина со вспоротым животом. Фото: Baltphoto

Вчера днем, около 13:00 в Центральном районе Петербурга произошел конфликт между двумя опьяненными мужчинами вспыхнул конфликт, после чего один из них ножом вспорол брюшную стенку другого.

Пострадавший 30-летний госпитализировал в Мариинскую больницу, откуда в 16:10 правоохранительным органам поступила информация о произошедшем. Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемого в совершении преступления задержал в тот же день, 25 мая вечером, около 20:20.

Подозреваемым оказался мужчина 51 года, который, предположительно, в квартире дома 18 по Пушкинской улице вовремя внезапно возникшей ссоры нанес удар ножом в брюшную полость пострадавшему гражданину. Подозреваемого задержали и поместили в СПСЗЛ.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в снимаемой петербургской квартире нашли зарезанного жителя Ярославской области.