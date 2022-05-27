Авито перешагнул рубеж в 100 млн объявлений на платформе

Сто клиентов компании получат подарки от бизнес-направлений Авито: товаров, работы, услуг, недвижимости и авто.

Авито, самая массовая платформа для коммерции в России, зафиксировала рекордное количество размещенных объявлений — более 100 млн!

За почти 5 месяцев 2022 года интенсивность размещения новых объявлений возросла более чем в 2 раза по сравнению с 2021 и 2020 годами. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом!

Игорь Макаров, коммерческий директор Авито: “Авито сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. 20 млн частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в Авито, чтобы создавать новые решения для наших партнеров. Цель компании — непрерывный рост бизнеса наших клиентов. Фактически Авито — это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. Сегодня наша приоритетная задача — предоставить эту инфраструктуру бизнесу. Сделать ее надежной и удобной, выгодной и полезной. Помочь найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка. И мы это делаем!”

Авито объявляет конкурс*, в рамках которого будут выбраны 100 победителей. С 26 мая 14:00 по 02 июня до 14:00 среди всех новых объявлений, как частных продавцов, так и компаний, в случайном порядке будут определены победители. Результаты будут объявлены на специальной странице проекта и официальном тг-канале Авито не позднее 10 июня 21:00.

Подарки:

Авито Недвижимость — 20 сертификатов на недельное проживание в Краснодарском крае летом 2022 г.

Авито Авто — 10 сертификатов на комплект летней резины. Для 10 b2b-клиентов — доступ к обучающему курсу от Авито и Автобосс и тариф “Максимальный” на 30 дней.

Авито Работа — 10 сертификатов для b2b-клиентов в магазин издательства МИФ, а 10 пользователей, разместивших свое резюме, — карьерный консультант на полгода.

Авито Услуги — цикл бесплатных консультаций от авитологов, которые помогут эффективно использовать платформу, и по 20 тысяч бонусов на продвижение своих услуг на Авито.

Авито Товары — 20 электросамокатов!

*Правила проведения конкурса

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