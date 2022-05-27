Биолог предупредил петербуржцев о нашествии бобров

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, с чем связано нашествие бобров в Петербурге, и предостерег жителей города от контакта с ними.

Петербуржцы стали чаще замечать бобров в городских водоемах. Грызуны уже обосновались на Оккервиле в Невском районе и Смоленке в Приморском районе.

Биолог рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что бобры активизируются в Северной столице каждую весну, обычно в мае. В этот период бобры-подростки начинают расселяться из родительского дома. Бобрята остаются с родителями до двух лет, после чего их выгоняют «начинать новую жизнь», а на смену им рождается новое поколение.

Глазков также предупредил, что при встрече с этими грызунами нужно быть крайне осторожными: бобры могут делать полутораметровые прыжки и использовать для нападения свои длинные и очень острые когти либо резцы.

О встретившихся в городе бобрах нужно сообщать в комитет по природопользованию. Специальная служба вывезет их на природу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комариная активность начнется в Петербурге через две недели.