Комариная активность начнется в Петербурге через две недели

В Петербурге и окрестностях уже начали замечать комаров, но до пика их активности еще далеко.

По словам энтомолога Алексея Халина, в этом году ситуация с комарами будет лучше, чем в прошлом. Это связано с жарой и обильными грозами летом 2021-го, из-за которых комары оставались в Северной столице до самой осени. Обычно летом вырастает только одно поколение комаров, но при жаркой и влажной погоде уже два.

Специалист заверил, что этим летом комаров будет меньше. Плодиться они начнут примерно через две недели, когда водоемы прогреются.

«Комариный сезон слегка сдвигается по срокам из-за холодной зимы, но никуда не денется», — цитирует Халина «Петербургский дневник».

Кроме того, в этом году у комаров меньше мест для размножения, поскольку снежный покров зимой был не особенно велик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в День города, 27 мая.