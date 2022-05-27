Новым лидером ЛДПР стал Леонид Слуцкий

Новым лидером ЛДПР стал Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий стал новым лидером ЛДПР. Фото: Госдума РФ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий избран новым председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

Слуцкий единогласно избран лидером ЛДПР. Решение было принято на внеочередном XXXIV съезде партии. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в официальном Telegram-канале партии.

По словам политика, кардинальных изменений в стратегии партии не произойдет.

«Стратегия останется прежней, но она будет как-то модифицирована, она будет возрастать в сторону людей, в сторону укрепления нашей социальной политики», — отметил Слуцкий.

Слуцкий сменил прежнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. После его смерти Слуцкий был временно исполняющим обязанности руководителя партии. В настоящее время он также возглавляет комитет Государственной Думы по международным делам.

ЛДПР леонид слуцкий лидер


 

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