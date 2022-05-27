В бизнес-центр на Владимирском вызвали взрывотехников из-за советского проигрывателя пластинок

Подозрительный предмет в бизнес-центре в Петербурге оказался советским проигрывателем виниловых пластинок.

Как сообщили в главном управлении Росгвардии по региону, в пятницу правоохранителям поступило сообщение о странной находке в холле бизнес-центра Renaissance Hall на Владимирском проспекте, 23.

К месту сразу направили взрывотехников ОМОН, которые выяснили, что предмет не представляет опасности. В мешке лежал советский переносной радиограммофон «Юбилейный» 1950-х годов выпуска в футляре для проигрывания виниловых пластинок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что метро «Проспект Большевиков» закрывали на вход из-за проблем с напряжением. Проблему решили быстро, всего за семь минут, после чего вестибюль был снова открыт. Сейчас станция работает в обычном режиме.