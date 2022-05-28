Первый трамвай «Богатырь-М» прибыл в Петербург

Первый "Богатырь-М" привезли в Петербург. Фото: Горэлектротранс

Первый "Богатырь-М" привезли в Петербург. Фото: Горэлектротранс

В Петербург прибыл первый низкопольный трамвай модели «Богатырь-М».

Как сообщили в петербургском «Горэлектротрансе», инновационный трамвай получил Трамвайный парк №7. После приемки «Богатырь-М» выйдет на маршруты в Невском, Красногвардейском и Калининском районах.

Новый трамвай имеет три широких дверных проема, широкие площадки, место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя. У вагона современный дизайн и просторный светлый салон. Для водителя трамвая сделали эргономичное кресло, новый дисплей, систему активной и пассивной помощи для управления вагоном.

Всего «Горэлектротранс» получит 57 таких трамваев, а по заказу комитета по транспорту в Петербург поставят еще 81 трамвай.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки протянутся новые трамвайные пути за 33 млрд.