Из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки протянутся новые трамвайные пути за 33 млрд

Из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки протянутся новые трамвайные пути за 33 млрд. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Из Петербурга до Всеволожска и Новосаратовки протянутся новые трамвайные пути за 33 млрд. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

От Санкт-Петербурга до двух пунктов в Ленинградской области протянут новые пути стоимостью 33 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин во время Дня субъекта в Совете Федерации отметил, что новые трамвайные пути соединят Санкт-Петербург со Всеволожском и с Новосаратовкой. Об этом сообщает ТАСС.

Новосаратовка будет соединена со станцией метро «Ломоносовская». Протянуть пути здесь будет стоить 18 миллиардов. А Всеволожск будет связан с улицей Подвойского, и проложить на этом участке пути обойдется в 15 миллиардов рублей.

Кроме того подчеркивается, что федеральный бюджет покроет 80% затрат, а региональный 10%, бюджет концессионеров составит также 10%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ближайшие три года планируется ремонт около 50 километров трамвайных путей Санкт-Петербурга.