Около 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать за 3 года в Петербурге

Около 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать за 3 года в Петербурге
Около 50 километров трамвайных путей планируют отремонтировать за 3 года в Петербурге. Фото: Baltphoto

В ближайшие три года планируется ремонт около 50 километров трамвайных путей Северной столицы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» ремонтные работы хотят провести в в Выборгском, Калининском, Невском, Адмиралтейском, Василеостровском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Фрунзенском и Кировском районах.

Всего на 36 участках с 2022 по 2024 годы отремонтируют 48,7 километра трамвайных путей. Работы будут проходить в рамках Адресной инвестиционной программы.

Отмечается, что на сегодняшний день капремонт трамвайных путей продолжается в Кировском районе на проспекте Стачек. По проекту в этом году проложат почти 6,5 километра рельс от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова, включая трамвайное кольцо.

Следующий этапом станет укладка рельсов на участке от улицы Маршала Казакова до Кронштадтского путепровода. Основные работы планируют завершить до 15 июля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маршрут ретротрмвая «Первый туристический» в Петербурге стал длиннее на один рейс.

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