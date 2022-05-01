Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» в Петербурге становится больше на один рейс

Маршрут ретротрамвая &#171;Первый туристический&#187; в Петербурге становится больше на один рейс
Маршрут ретротрамвая "Первый туристический" в Петербурге становится больше на один рейс. Фото: пресс-служба  СПб ГУП «Горэлектротранс»

С сегодняшнего дня маршрут ретротрмвая «Первый туристический» становится длиннее на один рейс.

Теперь каждый день трамвай будет совершать целых четыре рейса — в в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. Более 500 достопримечательностей города смогут посмотреть пассажиры, которыми могут стать все жители и гости города. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Отмечается, что начало маршрута — это ворота в старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка на Среднем пр. В. О., д. 77. Там располагается Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта. Далее трасса пролегает через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. А обратно — через Садовую улицу и Троицкий мост.

Расчётное время рейса составит примерно 1 час 44 минуты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге объявлена программа ежегодной акции «Ночь музеев». Мероприятие пройдет в ночь с 21 на 22 мая.
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