Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» в Петербурге становится больше на один рейс

С сегодняшнего дня маршрут ретротрмвая «Первый туристический» становится длиннее на один рейс.
Теперь каждый день трамвай будет совершать целых четыре рейса — в в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. Более 500 достопримечательностей города смогут посмотреть пассажиры, которыми могут стать все жители и гости города. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».
Отмечается, что начало маршрута — это ворота в старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка на Среднем пр. В. О., д. 77. Там располагается Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта. Далее трасса пролегает через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. А обратно — через Садовую улицу и Троицкий мост.
Расчётное время рейса составит примерно 1 час 44 минуты.