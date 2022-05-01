Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» в Петербурге становится больше на один рейс

Отмечается, что начало маршрута — это ворота в старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка на Среднем пр. В. О., д. 77. Там располагается Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта. Далее трасса пролегает через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. А обратно — через Садовую улицу и Троицкий мост.

Расчётное время рейса составит примерно 1 час 44 минуты.