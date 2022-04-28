В Петербурге объявили программу Ночи музеев

В Петербурге объявлена программа ежегодной акции «Ночь музеев». Мероприятие пройдет в ночь с 21 на 22 мая. Более ста культурных учреждений будут объединены одной общей темой — «Точка отсчета».

В этом году празднуется 350 лет со дня рождения Петра Первого. Его реформы затронули все сферы жизни в России, и даже сам способ считать время изменился — в стране ввели юлианский календарь.

Зрителям покажут экспонаты, ставшие точкой отсчета музейных коллекций.

В Ночи музеев примут участие Кунсткамера, Фонтанный дом, Военно-морской музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие. ГМЗ «Петергоф» впервые откроет в «Ночь музеев» Дворец Петра I в Стрельне. Музей городской скульптуры покажет свой новый филиал «Невский, 19», который пока закрыт для посетителей.

Кроме того, программа будет проводиться и под открытым небом — в Летнем саду, например.

Билеты поступят в продажу 29 апреля.