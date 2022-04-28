В Петербурге объявили программу Ночи музеев

В Петербурге объявили программу Ночи музеев
Русский музей устроит Ночь музеев в Летнем саду. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге объявлена программа ежегодной акции «Ночь музеев». Мероприятие пройдет в ночь с 21 на 22 мая. Более ста культурных учреждений будут объединены одной общей темой — «Точка отсчета».

В этом году празднуется 350 лет со дня рождения Петра Первого. Его реформы затронули все сферы жизни в России, и даже сам способ считать время изменился — в стране ввели юлианский календарь.

Зрителям покажут экспонаты, ставшие точкой отсчета музейных коллекций.

В Ночи музеев примут участие Кунсткамера, Фонтанный дом, Военно-морской музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие. ГМЗ «Петергоф» впервые откроет в «Ночь музеев» Дворец Петра I в Стрельне. Музей городской скульптуры покажет свой новый филиал «Невский, 19», который пока закрыт для посетителей.

Кроме того, программа будет проводиться и под открытым небом — в Летнем саду, например.

Билеты поступят в продажу 29 апреля.

культура новости СПб ночь музеев программа ночи музеев


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге появится 10 новых детских магазинов
Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы Петербург — Махачкала
В Петербурге объявили программу Ночи музеев
Составлен рейтинг самых аварийных перекрестков Петербурга
В школе с углубленным изучением французского языка — острая кишечная ...
В Петербурге в конце апреля опять зима: идет снег и холодно
Репетиция парада Победы перекроет центр Петербурга
Пенсионер «инвестировал» в допзаработок почти 2 млн рублей