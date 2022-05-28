В Красном Бору поймали мигранта, пытавшегося зарезать подростка

В поселке Красный Бор удалось найти и задержать мигранта, который пытался зарезать нового молодого человека своей бывшей жены.

Как сообщили в областном следственном управлении СК, в ближайшее время 23-летнему гражданину Таджикистана предъявят обвинение. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи просят заключить его под стражу.

Преступление произошло 26 мая на лестничной площадке дома на Комсомпольской улице. Следствие выяснило, что во время ссоры мигрант не менее пяти раз ударил ножом 17-летнего парня. Подростка доставили в реанимацию с ранами груди, живота и конечностей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Бору мигрант пять раз ударил ножом подростка. Полицию и медиков вызвала 19-летняя бывшая жена нападавшего. Конфликт между молодыми людьми возник на почве ревности к девушке.