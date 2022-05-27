В Красном Бору ревнивый мигрант пять раз ударил ножом подростка

В Тосненском районе Ленобласти госпитализировали подростка с пятью ножевыми ранениями живота.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию и бригаду скорой помощи вызвала 19-летняя девушка из поселка Красный Бор. Она сообщила, что ее бывший муж напал с ножом на подростка.

Полицейские прибыли на место и выяснили, что на лестничной клетке дома на Комсомольской улице вспыхнул конфликт между 17-летним парнем и 23-летним гражданином Таджикистана, который является бывшим мужем заявительности. На почве ревности приезжий нанес подростку не менее пяти ударов ножом в живот.

Нападавшему удалось скрыться, сейчас его разыскивают. А юноша попал в реанимацию с множественными ножевыми ранениями брюшной полости.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что конфликт соседей из-за парковки на Сиреневом бульваре закончился перестрелкой.