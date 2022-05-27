Конфликт соседей из-за парковки на Сиреневом бульваре закончился перестрелкой

Конфликт соседей из-за парковки на Сиреневом бульваре закончился перестрелкой
Соседи не поделили парковочное место на Сиреневом бульваре. Фото: google.maps

Два брата и травматолог устроили перестрелку из-за парковочного места на Сиреневом бульваре.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось поздно вечером 26 мая во дворе дома №8/1 по Сиреневому бульвару. Парковочное место не поделили трое соседей: два брата 45-ти и 47-ми лет и 40-летний травматолог. Во время конфликта братья открыли по соседу стрельбу из аэрозольного баллона «Удар», а их оппонент ответил им стрельбой из травматического пистолета «Восток». Никто не пострадал.

Прибывший наряд полиции задержал соседей, которые после стрельбы разбежались по своим квартирам. Все трое получили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у метро «Ленинский проспект» неизвестные до смерти избили мужчину под «кайфом».

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