У метро «Ленинский проспект» неизвестные до смерти избили мужчину под «кайфом»

У станции метро на Ленинском проспекте нашли избитого мужчину в состоянии наркотического опьянения, спустя несколько часов он умер в больнице.

Как стало известно Gazeta.SPb, рано утром 26 мая в экстренные службы поступило сообщение об избитом человеке, лежащем около дома №129 по Ленинскому проспекту. Его забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом затылка и острым отравлением наркотиками. Через несколько часов он скончался.

Полиция выяснила, что это 49-летний житель Гатчины. Он был избит неизвестными. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых он получил травмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что молодой безработный тяжело избил мужчину на севере Петербурга. Он напал на мужчину с кулаками во время внезапной ссоры на почве неприязненных отношений.