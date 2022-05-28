В России запретили регистрацию фейковых региональных брендов

Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете на регистрацию товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товара.

Новый закон подразумевает, что производители не могут зарегистрировать в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товара, если бренд будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом, а также если он способен ущемить законные интересы правообладателя на географическое указание или наименование места происхождения товара.

Соответствующие поправки были внесены в Гражданский кодекс РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин отменил возрастной предел для военной службы по контракту.