Путин отменил возрастной предел для военной службы по контракту

Путин отменил возрастной предел для военной службы по контракту
Закон подписал президент Владимир Путин. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта для военной службы.

Федеральный закон появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежний документ предусматривал, что первый контракт военнослужащие из России могут заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а для иностранцев возрастной предел составлял от 18 до 30 лет.

Президент отменил ограничения по возрасту как для трудоспособных россиян, так и для граждан иностранных государств.

В пояснительной записке говорилось, что для использования высокоточного оружия и военной техники нужны профессионалы, при этом таковыми военные становятся к 40-45 годам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин утвердил временный порядок расчета с иностранными правообладателями в рублях.

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