Путин отменил возрастной предел для военной службы по контракту

Российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта для военной службы.
Федеральный закон появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Прежний документ предусматривал, что первый контракт военнослужащие из России могут заключать в возрасте от 18 до 40 лет, а для иностранцев возрастной предел составлял от 18 до 30 лет.
Президент отменил ограничения по возрасту как для трудоспособных россиян, так и для граждан иностранных государств.
В пояснительной записке говорилось, что для использования высокоточного оружия и военной техники нужны профессионалы, при этом таковыми военные становятся к 40-45 годам.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин утвердил временный порядок расчета с иностранными правообладателями в рублях.