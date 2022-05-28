Правительство одобрило законопроект о создании благоприятных условий для переезда компаний в Россию

В правительстве РФ одобрили проект закона о создании в стране условий, благоприятных для переезда зарубежных компаний в российскую юрисдикцию.

Как сообщается на сайте кабмина, законопроектом предлагается внести изменения в закон «О международных компаниях и международных фондах». Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в установленном порядке.

Согласно проекту федерального закона, международные фирмы смогут переезжать в специальные административные районы на территории РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на регистрацию товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товара. Соответствующие поправки были внесены в Гражданский кодекс РФ.