Правительство одобрило законопроект о создании благоприятных условий для переезда компаний в Россию

Правительство одобрило законопроект о создании благоприятных условий для переезда компаний в Россию
Законопроект одобрили в правительстве РФ. Фото: правительство РФ

В правительстве РФ одобрили проект закона о создании в стране условий, благоприятных для переезда зарубежных компаний в российскую юрисдикцию.

Как сообщается на сайте кабмина, законопроектом предлагается внести изменения в закон «О международных компаниях и международных фондах». Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в установленном порядке.

Согласно проекту федерального закона, международные фирмы смогут переезжать в специальные административные районы на территории РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на регистрацию товарных знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товара. Соответствующие поправки были внесены в Гражданский кодекс РФ.

законопроект Кабмин международные компании переезд правительство рф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В России начнут штрафовать за принуждение к передаче личных данных
В Петербурге аквабайкеры открыли сезон массовым заплывом по рекам и каналам
Концерт «Классика на Дворцовой» пройдет в Петербурге вечером 28 мая
Фестиваль мороженого проходит в центре Петербурга
К концу первого полугодия Россию покинут около 40 тысяч IT-специалистов
Правительство одобрило законопроект о создании благоприятных условий для ...
Гастроэнтеролог Исайкина: для здоровья кишечника нужно есть тыкву и смородину
В России запретили регистрацию фейковых региональных брендов