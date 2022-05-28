Концерт «Классика на Дворцовой» пройдет в Петербурге вечером 28 мая

Концерт "Классика на Дворцовой" начнется в 21:30. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Концерт "Классика на Дворцовой" начнется в 21:30. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сегодня вечером на главной петербургской площади состоится концерт «Классика на Дворцовой».

Организаторы обещают зрителям «Классики на Дворцовой» неповторимую энергетику, силу и красоту живой, настоящей музыки.

В программе концерта — арии из мирового оперного репертуара, сцены из классических оперетт, эстрадные шлягеры и хиты XX века. На Дворцовой выступят оперные звезды из России и других стран, в том числе Италии и Кубы.

На концерте также выступят танцоры из Театра балета имени Леонида Якобсона, Московского мюзик-холла, Театра Аллы Духовой «Тодес».

Петербуржцы смогут посмотреть шоу с любой точки Дворцовой: для удобства зрителей на площади установят большие видео-полотна, общая площадь которых превысит 450 квадратных метров.

Попасть на «Классику на Дворцовой» сможет любой желающий, вход будет свободным. Начало в 21:30.

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