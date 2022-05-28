В Петербурге аквабайкеры открыли сезон массовым заплывом по рекам и каналам

Аквабайкеры прошли по рекам и каналам Петербурга. Фото: скриншот видео комитета по физкультуре и спорту

Аквабайкеры прошли по рекам и каналам Петербурга. Фото: скриншот видео комитета по физкультуре и спорту

В Петербурге в субботу открылся гидросезон-2022. Аквабайкеры устроили крупный заплыв по городским рекам и каналам.

Новый гидросезон начался с поднятия флага аквабайкеров в 12:30. В честь праздничного события по городским рекам и каналам прошли более 150 гидроциклистов. Они стартовали от Крестовского острова и завершили заплыв к трем часам дня.

Спортсменов на водных мотоциклах сопровождали сотрудники МЧС на катерах. Мероприятие было согласовано с властями Северной столицы. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль мороженого проходит в центре Петербурга. Попробовать несколько десятков необычных видов мороженого можно на площади Островского у Александринского театра.