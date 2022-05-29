Количество выпущенных кредитных карт в России поставило новый рекорд

В апреле количество выпущенных кредитных карт в России достигло отметки в 50 миллионов, что стало новым рекордом.

Из общего количества выпущенных кредитных карт в России по 2,9 миллиона кредиток граждане допустили просрочку свыше 90 дней. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что портфель кредитных карт банок России за прошлый месяц вырос на 1,05% — до тех самых рекордных 1,4 триллиона рублей, при этом количество выпущенных кредиток возросло на 1,3%, достигнув 50,1 миллиона карт. Аналитик компании рассказал, что сложившаяся ситуация объясняется особенностью самого вида кредитования.

Чаще всего держатель кредитной карты использует установленный лимит в минимальных объемах или вовсе не пользуется кредитным лимитом до необходимости, так увеличивается утилизация лимита. И сейчас потребители стали активнее пользоваться ранее установленными по картам лимитами, а это привело к росту объема портфеля.

Однако за увеличением портфеля стало увеличение объемов просроченной задолженности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне в апреле стали активнее брать займы: вырос спрос на кредитные карты и потребительские кредиты.