Спрос на кредиты в России в апреле вырос на треть

Российские граждане в апреле стали активнее брать займы: вырос спрос на кредитные карты и потребительские кредиты.

По данным финансовой системы «Юником24», спрос на кредитные карты в РФ в апреле увеличился на 65%, на потребительские кредиты — на 31%, на ипотеку — на 8%, а на автомобильные кредиты — на 19%. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в марте в России, наоборот, наблюдалось резкое падение спроса: потребкредитами стали интересоваться в два раза реже, кредитками — на 52%, ипотекой — на 42%, автокредитами — на 30%.

В апреле россияне чаще брали кредиты на ремонт квартиры или загородного дома — об этом заявил каждый третий опрошенный. Еще 25% заемщиков хотели взять деньги на крупную покупку, например, автомобиль или дачу. Около 20% кредит требовался для покупки бытовой техники, порядка 8% — на оплату отпуска летом. Остальные собирались оформить кредит на лечение, обучение и по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России средний лимит по кредиткам за 2 года дошел до минимума.