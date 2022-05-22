В России средний лимит по кредиткам за 2 года дошел до минимума

В России средний лимит по кредиткам за 2 года дошел до минимума
В России средний лимит по кредиткам за 2 года дошел до минимума. Фото: Pixabay

В апреле средний лимит по кредитным картам в России достиг 65,8 тысячи рублей, — эта цифра стали минимум с июля 2020 года.

Таким образом, в прошлом месяце средний лимит по кредиткам российских банков снизился на 0,9%. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что выдачи кредитных карт в апреле начали восстанавливаться, а количество выданных карт увеличилось на 17,5% — до 1,26 миллиона. При этом объем задолженности увеличился на 16,4% — до 82,9 миллиарда рублей.

Это изменение произошло на фоне роста стоимости заемных средств по кредитным картам до многолетних максимумов — до 34,1% годовых против 33,5% в марте и 24,5% в апреле прошлого года.

Как утверждается в последних данных Банка России, рост кредитования физических лиц в марте стал медленнее. Только за месяц портфель вырос всего на 0,1% против прироста на 1,7% месяцем до этого. В результате портфель розничных кредитов составил 25,763 триллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правительство РФ увеличило размер кредита по льготной ипотеке до 30 млн и по семейной до 15 млн рублей.

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