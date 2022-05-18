В России до 30 млн увеличат максимальный размер кредита по льготной ипотеке

В России до 30 млн увеличат максимальный размер кредита по льготной ипотеке. Фото: pixabay

В России до 30 млн увеличат максимальный размер кредита по льготной ипотеке. Фото: pixabay

Правительство Российской Федерации увеличило размер кредита по льготной ипотеке до 30 млн и по семейной до 15 млн рублей.

На заседании президиума комиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что теперь в России будет действовать новый размер кредита по льготной и семейной ипотекам. Об этом сообщает «78.ru».

Отмечается, что в настоящее время взять льготную ипотеку можно по ставке 9%. При этом лимит для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. В остальных регионах — это 6 млн рублей. Программа будет работать до конца 2022 года.

Также важно подчеркнуть, что банкам, выдающим кредиты по льготной ипотеке, ставка будет компенсирована.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что С увеличением стоимости ипотечных кредитов и падением доходов населения России все придет к тому, что увеличится реальный средний срок погашения ипотеку как минимум в два раза. По мнению экспертов, такие перспективы вполне вероятны.