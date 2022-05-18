В России за ипотеку придется платить вдвое больше и дольше

С увеличением стоимости ипотечных кредитов и падением доходов населения России все придет к тому, что увеличится реальный средний срок погашения ипотеку как минимум в два раза. Эксперты считают, что такие перспективы вполне веротяны.

До этого, еще в мае, ставка по программе льготной ипотеки на новостройки была уменьшена до 9%, при этом лимиты кредитов по ней ранее увеличили до 12 миллионов рублей для столичных регионов и до 6 миллионов рублей для прочих населенных пунктов. Об этом рассказали РИА Недвижимость.

Изменение коснулась и другого пункта: теперь льготную ипотеку можно сочетать с рыночной. Благодаря этому максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти стала доступна в увеличенном до 30 миллионов рублей объему, в других же регионах это цифра достигает 15 миллионов рублей.

Несмотря на вышеприведенные условия эксперты не прогнозируют увеличения спроса на ипотечные продукты до ажиотажа. Более того отмечается, что сложившиеся условия рынка совершенно не способствуют активному кредитованию и снижающимся реальным доходам граждан.

Как сообщают в Frank RGна сегодняшний день жители России в среднем берут ипотеку на 22 года, но, как правило, пытаются выплатить ее досрочно, примерно за 7-9 лет. В тоже время «Росбанк» сроки реального погашения в среднем оценил в 6-7 лет, в сервисе «Домклик» Сбербанка — в три с половиной года.

Аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов заметил, что не все смогут выплачивать ипотеку в текущих условиях с опережением.

«По нашему мнению, реальные сроки выплаты ипотеки будут находиться в диапазоне 14-16 лет», — заявил Чернов.

А вот эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота предположил, что фактический срок погашения ипотеки должен вырасти еще и потому, что заемщики стремятся снизить ежемесячный платеж. В качестве примера эксперт привел взятый в 2021 году кредит под 9% годовых на 5 миллионов рублей. Ежемесячный платеж по такому кредиту при сроке кредитования 11 лет составлял 59,8 тысячи рублей.

Бархота подчеркнул, при ставке 14% ипотеку придется брать не на 11, а на 27 лет, чтобы платеж оставался прежним. И это даже несмотря на то, что ставка по ипотеке выросла лишь на 5 процентных пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для жителей России существует оптимальный размер выплат по ипотеке. По мнению руководителя проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгении Лазаревой, комфортным размером выплат по ипотеке можно считать такую сумму, которая не превысит 40% от бюджета семьи.