В Петербургском речном яхт-клубе 29 мая открыли сезон навигации

В Петербургском речном яхт-клубе 29 мая открыли сезон навигации
В Петербургском речном яхт-клубе 29 мая открыли сезон навигации. Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Сегодня, 29 мая, в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе официально стартовал сезон навигации.

Самые юные спортсмены традиционно первыми заняли позиции на открытии сезона. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мероприятие началось с детской парусной регаты, рассказала директор Санкт-Петербургского речного яхт-клуба Анна Шумейко. Она отметила, что мероприятие направлено на преемственность традиций, потому что 162 года — это уже серьезный возраст.

«Это значит, что у нас растет поколение, которое эти традиции принимает», — заключила Шумейко.

Речной яхт-клуб был основан в 1860 году, и до 1917-го года имел статус Императорского. В настоящий момент его собственный флот насчитывает более 60 парусных яхт. Речной яхт-клуб предназначен для обучения парусному спорту, а также там регулярно проводятся турниры и мастер-классы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера вечером и сегодня ночью на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга в честь Дня города прошел красочный масштабный Фестиваль огня, посмотреть который собралось огромное количество зрителей.

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