Петербуржцам рассказали, что в этом году может помешать собирать богатый урожай черники

Петербуржцам рассказали о богатом урожае черники в этом году и скором нашествии комаров. Фото: Pixabay

Петербуржцам рассказали о богатом урожае черники в этом году и скором нашествии комаров. Фото: Pixabay

В этому году в Ленинградской области ожидается обильный урожай черники, но кое-кто будет пытаться всеми силами помешать сбору ягод.

Речь идет о комарах. Петербургский зоолог Павел Глазков поделился радостной вестью: в черничниках очень много завязей ягод, а значит уже можно начинать готовить ведра.

«Похоже, в этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра!» — об этом специалист написал в группе «Вконтакте» «Каждой твари по паре»

Глазков прошелся по Всеволожскому району, но подобная картина с большой долей вероятности наблюдается не только здесь. Однако зоолог упомянул и о неприятности: комарах. По словам Глазкова, в регионе уже встречаются комары, даже несмотря на прохладную погоду, а это значит, что с приходом тепла их появится чуть ли не столько же, сколько черники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ферма по выращиванию пряно-ароматической зелени, салатов и клубники появилась в Ленинградской области.