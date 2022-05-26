В Ленинградской области появилась ферма по выращиванию зелени и клубники за 300 млн

В Ленинградской области появилась ферма по выращиванию зелени и клубники за 300 млн
В Ленинградской области появилась ферма по выращиванию зелени и клубники за 300 млн. Фото: lenobl.ru

Ферма по выращиванию пряно-ароматической зелени, салатов и клубники появилась в Ленинградской области.

Посевная площадь новой фермы составляет 10 тысяч квадратных метров. О новом проекте РБК рассказал один из инвесторов проекта бизнесмен Александр Ставицкий.

Отмечается, что на ферме внедрена технология аэропоники, позволяющая выращивать зелень без использования почв и субстратов. То есть, корни растений находятся в воздухе и постоянно опрыскиваются растворами. Сейчас, в период импортозамещения, этот метод очень актуален, так как с помощью него можно заместить поставки зелени и овощей из-за рубежа в осенний и зимний период.

В общей сложности ферма занимает 4 500 квадратных метров. Планируется, что здесь будут выращивать некочанные салаты, пряные травы, микрозелень, клубнику и землянику. По словам Ставицкого, предприятие может производить до 35 тонн готовой продукции в месяц. В проект вложено около 300 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российском импортозамещении выигрывают продукты питания. По мнению специалиста, высокое качество присуще тем категориям продукции, которые поставляются на экспорт.

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