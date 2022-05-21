Эксперт назвал, что является наиболее качественным в российском импортозамещении

На российском рынке сейчас активно практикуется импортозамещение отечественной продукцией. По главы Роскачества Максима Протасова, есть одна группа, которая превосходит остальные по уровню производства.

Так, специалист отметил, что в российском импортозамещении выигрывают продукты питания. Об этом сообщает ТАСС. Протасов заявил, что часть молочной продукции достаточно высокого качества. Меньше всего замечаний встречается, когда дело касается ряженки, сметаны 20% жирности, кваса, нектаров и соков.

По мнению специалиста, высокое качество присуще тем категориям продукции, которые поставляются на экспорт. К примеру, нерафинированное и рафинированное подсолнечные масла, кондитерские изделия: горький и молочный шоколад.

Не отстают по качеству и производитель сыров. Протасов заметил, что опасения на счет российского «Тильзитера» и его отстраненность от европейского продукта не имеют никаких оснований. По результатам исследования, сыр соответствует не только требованиям российского законодательства, но и требованиям международного стандарта в Европе.

Также специалист рассказал, что в 2022 году Роскачество завершит большое федеральное исследование полутвердых сыров массового сегмента, куда входит более 100 марок, а также 5 видов сыра. Но тут результаты показали, что в данной ценовой категории проблемы все-таки есть, например в некоторых продуктах обнаружена фальсификация растительными жирами.

В рыбной категории тоже встретились позиции, получившие положительную оценку. Например, исследования мороженого филе трески, а также минтая позволили сделать вывод о том, что на рынке есть ответственные производители, которые контролируют качество продукта на всех этапах — вылов, заморозка, хранение, транспортировка.

Среди пищевых товаров, которые были исследованы Роскачеством, остаются вопросы к качеству и безопасности обезжиренного творога, икры лососевых пород рыб. Также больше всего проблем с импортозамещением в товарах легкой промышленности, где часто встречаются случаи фальсификации состава, проблемы с гигроскопичностью и воздухонепроницаемостью изделий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кабмин РФ утвердил создание в стране специально комиссии по вопросам садоводства и огородничества.