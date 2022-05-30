Главный синоптик Петербурга рассказал, с какой погоды начнется лето

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов пообещал городу температуру около +20 градусов в первый день лета.

Специалист сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня в Петербурге будет довольно тепло — до +20 градусов. Погода на этой неделе холодной не будет, но из-за серии южных циклонов солнце и сухость будут сменяться на дожди и ветер.

Так, завтра в городе ожидается усиление ветра и небольшие дожди в первой половине дня. А на следующий день, 1 июня, петербуржцев опять ждет тепло — до +20 градусов. Дальше — опять дожди и свежий ветер.

«Не дает погода нам расслабиться и забыть про неё, но на этой неделе температура воздуха явно приблизится к норме», — добавил Колесов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 40% петербуржцев хотели бы продлить свой отпуск еще на какое-то время.