Горячей воды не будет в 11 районах Петербурга до 3 июня

Горячей воды не будет в 11 районах Петербурга до 3 июня
"ТЭК" испытает теплосети в 11 районах города Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В ближайшие пять дней в 11 районах Петербурга будут проходить испытания теплосетей.

Как сообщили в городском предприятии «ТЭК СПб», специалисты 30 мая приступили к гидравлическим испытаниям в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. До 3 июня нужно будет провести почти полсотни испытаний.

Теплосети протестируют в 11 районах города: Центральном, Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Невском, а также в Выборгском, Калининском, Приморском и Красногвардейском.

На время испытаний в домах будут отключать горячую воду. График отключений можно посмотреть на сайте «ТЭК».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора и больше двух тысяч кубометров смета. Для уборки выделили дополнительные силы.

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